古代皇帝後宮佳麗三千，皇子也是妻妾成群，歷史教授毛立平指出，皇子們在正式娶妻以前，宮廷會派發數名「官女子」，以達到性啟蒙教育的目的，之後再由選秀中挑出合適的人選做福晉，這些官女子雖然地位較低，但在宮中仍是主子，太監見到她們都必須行跪拜禮。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清代皇子達到一定年齡後，在娶福晉以前，宮廷都會先為他們準備幾名「官女子」，以達到性啟蒙教育的作用，之後再於選秀女時，挑選出適合的女孩子給皇子做福晉，並舉行正式的婚禮。

毛立平指出，不少人認為官女子屬於奴婢，但她認為官女子的地位應介於婢女和妻妾之間，從宮廷檔案記載來看，官女子在皇子家中普遍存在，數量約為1到3名，且官女子和福晉、側福晉一樣，都屬於皇子的家眷，根據史料記載，官女子也有婢女服侍，乾隆帝還要求太監要對她們行跪拜禮，並強調官女子的地位再低，對太監來說也算主子，側面證明了官女子並非奴婢。

除此之外，如果這些官女子生育子嗣或得到皇子喜愛，地位也有機會獲得提升，比如嘉慶十三年，二阿哥綿寧的官女子那拉氏誕下皇孫，就被晉封為側福晉；道光二十九年，四阿哥奕詝獲賞一名官女子，到了道光三十年時，這名官女子已經晉升成側福晉，並在奕詝登基為咸豐帝後，晉封為雲貴人。