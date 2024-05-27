美國一名35歲退役軍人柏克（Shayne Patrick Burke）19日在一處森林公園散步，期間偶然看見一隻小熊，沒想到不久後隨即遭到母熊攻擊，然而就在他垂死掙扎時，身上的防熊噴霧罐意外救了他一命。

綜合外媒報導，柏克5月19日和妻子相偕前往懷俄明州的大蒂頓國家公園（Grand Teton National Park）徒步旅行，期間他獨自出發進入荒野，並和妻子相約1小時之後在停車場會面。

柏克表示，當他看見有隻小熊爬在山丘上時，立刻感覺大事不妙，果然一隻母熊突然撲到他身上攻擊，雖然他迅速拿出防熊噴霧，還不斷大吼大叫，試圖逼退母熊，但對方仍撕咬他的右肩、大腿等部位，甚至攻擊他的脖子，「牠從我的臀部到膝蓋內側各咬了大約3遍」。

柏克透露，擔心被母熊傷到要害，全程都是雙手交叉、用手臂保護頸動脈，「當母熊咬向我的後頸時，正好咬到防熊噴霧，整罐噴霧瞬間在牠口中爆炸。」柏克趁著母熊驚嚇而逃時，打電話向妻子求救，不過因為所處的位置偏遠，直升機很難第一時間找到，他只能簡單幫自己止血，並握緊手中的小刀，拚命祈禱母熊不會折返。

好在柏克最終順利獲救，手術後也已經脫離生命危險，不過他仍餘悸猶存，坦言曾經身為職業軍人的他，在軍中遇過槍擊、砲彈和簡易爆炸的經驗，卻都沒有比這次被野熊攻擊還要暴力。不過他認為母熊只是出於本能保護小熊，獲救後也立即請求公園管理員不要捕殺母熊。