英國一名54歲男子長期性侵一名未滿13歲的少女，少女痛苦不已，將恐怖遭遇告訴10歲弟弟，弟弟知道後試圖保護姊姊，經常阻止、干擾男子的行動，導致男子心生不滿，將男童丟下30公尺高的懸崖，所幸男童大難不死，只是仍身受重傷。

綜合外媒報導，英國54歲男子斯托克斯（Anthony Stocks）從2020年開始，長期性侵一名未滿13歲的少女，不但會在她耳邊低語、牽手、親吻，還強迫少女和他發生性關係，甚至告訴對方兩人總有一天會結婚，讓少女害怕不已，並將恐怖遭遇透露給10歲弟弟，弟弟知道後，經常干擾兩人相處，斯托克斯對此相當不滿。

2020年9月，斯托克斯謊稱要帶弟弟到倫敦參觀最愛的足球俱樂部，當時弟弟走上陡峭的小路，並在設有金屬圍欄的懸崖邊看風景，豈料下秒竟被丟下懸崖；目擊者稱，當時他聽到一聲尖叫，抬頭一看發現有一小團不明物體墜落至海灘，就像被丟下來一樣，隨後一群人包圍男童進行救援，而斯托克斯並未逃離現場，反而一起加入救援行列。

幸運的是，男童並未喪命，只不過身受重傷，頭皮有多處撕裂傷、胸口擦傷、全身多處瘀傷、左臂多處骨折、左肩畸形，醫護人員趕到現場後，先替男童注射鎮定劑，並將手臂固定在夾板上，隨後搭乘直升機將他送往附近醫院。

斯托克斯被指控犯下多項罪行，包含性侵未成年、謀殺未遂等，檢察官指出，斯托克斯並不是第一次想要謀殺男童，此前他曾帶著男童前往牛津郡一處採石場，試圖將對方推下懸崖，只是到最後突然改變心意收手了，不過斯托克斯否認這些指控，目前案件仍在審理中。

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