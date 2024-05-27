美國一名網友的住家花園建有一座鳥舍，近日他想在上班前賞鳥，卻沒有看見小鳥的蹤影，反而看到了「不速之客」，從照片中可見，一條巨蛇掛在鳥舍外，將頭探入洞口覓食，網友傻眼不已，只好通知祖父前來緊急救援。

根據《鏡報》報導，美國網友「Valixianan」近日在論壇《Reddit》發文，他的祖父在自家花園建了一個鳥舍，原PO日前某天原本計畫觀鳥，卻看見竟有一條巨大的蟒蛇硬闖鳥舍，讓他傻眼不已；從原PO分享的照片可以看到，這條蟒蛇將身體掛在外面的圍欄，頭則探入洞口覓食。

原PO事後在留言更新後續狀況，他說自己把情況告訴祖父後就外出上班了，祖父則順利抓到蛇，並將捕抓的照片傳給他看；原PO透露因為他們住在農村，經常有野生動物上門，「我早上還抓了一隻負鼠！」此外，家裡還有個雞舍，這些蟒蛇三不五時就會上門偷吃雞蛋，所以他們一家人早就習以為常。

照片曝光後引發網友討論，大家紛紛留言，「蛇：找到這個世界上最棒的飯店和附贈早餐了！」、「看來今天有人比你先一步『賞鳥』了」、「蛇蛇自助餐」、「老兄，裡面的鳥夠你吃兩周了」、「小鳥夫妻要離婚了，他們的蛇律師登門拜訪」。