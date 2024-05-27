大陸內蒙古一處廢棄房屋內，被民眾發現藏有一具無名屍體，警方接獲通報後趕往現場，確認沒有打鬥痕跡，初步排除他殺可能，然而因為屍體腐爛程度太嚴重，導致警方難以查明死者身分，所幸經過幾個月的調查，終於在最近確認死者就是33年前河南一起命案的逃犯。

根據《北方新報》報導，內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣在2023年10月29日接獲民眾報案，稱在一處廢棄房屋內發現一具高度腐爛的屍體，警方隨即前往現場勘查，經過調查判斷，這具無名屍體應是一名年齡約60歲、身高170公分左右的男子，此外警方並未在現場發現打鬥痕跡，以及可以辨別男子身分的相關物品。

經過後續檢驗和現場情況判斷，警方初步排除了他殺的可能性，但因為該名男子死亡時間較久，屍體已經嚴重腐爛，身分核實的工作進展困難，為了盡快查明男子身分，磴口縣警方向內蒙古自治區公安廳請求協助，並從南子屍體上提取檢體，以便進行進一步檢驗。

近日檢驗結果終於出爐，在嚴密的比對之下，確認該具男屍的真實身分為河南省林州市某家族的相關成員，隨即向當地警方進行聯絡，經過多日調查，最終確認這名男屍正是1991年殺害多人後潛逃的命案逃犯黃姓男子，塵封33年的命案也就此結案。