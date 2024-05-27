古代男風（男同性戀）由來已久，除了漢哀帝與董賢的斷袖之癖，魏王與龍陽君的「龍陽之好」也頗負盛名。其實「龍陽」指的就是龍陽君，生於戰國時期，是正史上首個記載的同性戀，因為長相俊美，深得魏安釐王的寵愛，甚至為了他不再碰女人。

根據《搜狐網》報導，龍陽君不僅深得魏王寵愛，還會與後宮佳麗爭寵，甚至不惜流下男兒淚，讓魏王心碎不已，《戰國策‧魏策》記載，為了安撫龍陽君，魏王更下令全國「敢向我提進納『美人』於宮的，誅族！」

事實上，龍陽君不僅長相俊美，還精通劍術，除此之外還經常出使各國，從而顯示出過人的智慧和計謀，堪稱集美色、權謀、外交、劍術於一身的奇才。

相較於歷史上多數男寵，因為俊美的容貌備受君王恩寵，等到年老色衰後，不是被遺棄就是在君王死後遭到清算，結局悲涼。魏王離世後，龍陽君在魏國的地位並沒有因此動搖，反而得到新君的倚重，顯示他除了美艷的外表，還有過人的能力。