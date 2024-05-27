美國一名少女在小學時因為搬家，不得不和愛貓分離，2年後一家人再搬回舊地，並上網尋找貓咪收養資訊，未料竟看到一張熟悉的面孔，比對過臉部特徵後，確認照片上的正是失散了2年的愛貓，讓少女和家人都興奮不已，立刻聯絡發文者，將愛貓接回家。

Family Searching Adoptable Cats Spots A Face They Thought They'd Never See Again - The Dodo 😻 So Nice❣️ https://t.co/6SLJs9QObF — Carey Chitrena (@cchitrena) May 24, 2024

根據《The Dodo》報導，美國一名女子妮可（Alyssa Nicole）在小學5年級時被迫搬離華盛頓的家，當時她的母親拜託很多人收養愛貓加托（Gato），卻沒有人能夠幫忙，一家人只能無奈將牠送到收容所。

2年後，妮可的媽媽終於找到穩定的居住地，於是又帶著家人搬回華盛頓，但空蕩蕩的新家總是讓他們想起加托，於是決定在當地的收容中心網站上找尋新的寵物貓，未料卻在一篇文章中看見了熟悉的面孔，照片中的貓咪和加托擁有一模一樣的臉部特徵，包含鼻子上的黑點，讓他們確信這隻貓就是加托。

全家人都興奮不已，妮可的媽媽很快聯絡上文章的發布者，並在當天晚上順利將加托接回家，妮可受訪表示「我們簡直不敢相信，當時就在想『這是夢嗎？』」加托似乎一眼就認出他們是以前的主人，一邊喵喵叫一邊蹭他們的腿，妮可欣慰不已，「牠知道牠現在回家了。」

妮可近日將這段奇蹟般的重逢故事PO到TikTok上，引發網友熱議，大家都感動不已，也十分慶幸他們能找回愛貓；妮可透露，距離找回加托已經過去6年，如今牠已經是一隻12歲的高齡貓咪，希望牠能夠一直在這個家度過幸福快樂的生活。