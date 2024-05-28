美國一名15歲少年在自家的度假小屋中看影片，突然一隻3歲的野生黑熊闖入，從他的身後揮掌襲擊，導致少年臉部受傷，所幸他的家人聽到尖叫聲後，及時回到家中驅趕黑熊，少年才順利撿回一命。

根據《每日郵報》報導，美國一名15歲少年布里格姆（Brigham Hawkins）日前和家人前往位於亞利桑那州阿帕奇國家森林（Apache National Forest）的度假小屋，事發當時布里格姆正在屋內觀看YouTube影片，然而住家後門忘記關上，一隻3歲的黑熊默默闖入，並從布里格姆的身後揮掌襲擊，先打到他的鼻子和臉頰，接著打到額頭和頭頂，隨後黑熊便離開。

布里格姆的母親卡羅爾（Carol）指出，黑熊很快又回到屋內進行第二次攻擊，所幸布里格姆的哥哥就在屋外，聽到了弟弟的尖叫聲後立刻跑回屋內，成功將黑熊趕走、拯救弟弟；亞利桑那州狩獵與漁業部門（Arizona Game and Fish Department）的官員接獲通報後，在森林內找到了黑熊並將牠殺死，目前屍體已經被送往衛生實驗室，準備進行狂犬病檢測。

布里格姆也被送往醫院治療，並預防性地注射了狂犬病疫苗；卡羅爾透露，布里格姆患有罕見的神經系統疾病，因此無法快速移動，只能眼睜睜看著黑熊攻擊自己，所幸哥哥及時救援，亞利桑那州狩獵與漁業部門主管瓦格納（Shawn Wagner）也稱讚，多虧哥哥和其他家人的快速反應，才避免了一場憾事發生。