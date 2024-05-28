大陸考古團隊在寧夏回族自治區發現一座西周諸侯國遺址，然而因為史料並未記載，導致考古人員無法知曉諸侯國的名字，直到一塊占卜用的「卜骨」出土，才從上方的文字得知這裡叫做「獲國」，是目前已知西周時期最西北邊的諸侯國所在地。

根據《新華社》報導，大陸考古團隊2017年在寧夏回族自治區固原市彭陽縣新集鄉姚河村北部，發現了一座西周時期的諸侯國遺址，並命名為「姚河垣遺址」，這個諸侯國從西周早期一直延續到春秋早期，存在時間貫穿了整個西周王朝。

考古人員還陸續清理出高等級墓葬區、鑄銅作坊區，出土了大量青銅器、玉石器、骨角牙蚌器等文物，還有幾座帶有墓道的「甲」字形大墓，每個發現都顯示出，這裡埋葬著西周王朝分封的諸侯國君；《左傳》記載，周王室將土地分封給周王室後裔、功臣、殷遺民等，為周天子鎮守疆域，姚河垣遺址則是目前已知位置最西北的諸侯國所在地。

不過因為史書中並未記載這個諸侯國的相關事蹟，考古人員始終無法知曉該國的名字，直到在編號為M13的一座「甲」字形大墓裡發現了一塊占卜用的「卜骨」，上面刻有「入戎於獲侯」，意思是把抓獲的戎人敬獻給獲侯，才終於揭開「獲國」的神祕面紗，並且經過探勘、調查，確認獲國城址面積為92萬平方公尺，整座城建在方便防禦的斷崖上，還有3條河流交會於此，水源十分充足。