越南有一個特殊家庭，一對兄弟「共享」愛妻長達數十年，三人的緣分始於越戰，加入軍隊補給隊的妻子先和哥哥戀愛，但因為戰爭被迫分開，眾人都以為哥哥戰死了，隨後妻子又和弟弟墜入愛河，直到哥哥從戰場上回來，才開啟他們的「三人行」生活。

根據《Khaosod》報導，越南承天順化省有一個罕見的「一妻二夫」家庭，三人的緣分始於越戰期間，當時還是單身的妻子加入軍隊的補給隊，負責替士兵運送物資，並在部隊中認識了哥哥，兩人隨即墜入愛河、開始交往，然而戰爭迫使他們分離，儘管哥哥承諾會平安歸來，但上戰場後便裊無音訊，所有人都以為他戰死沙場。

當時女子和職業為教師的弟弟住在同一個村子裡，弟弟對大嫂溫柔美麗的形象印象深刻，加上兩人都以為哥哥已經過世，於是開始發展戀情，女子還在確認關係後，帶弟弟見了家長；未料多年後，哥哥活著從戰場上回來，不過得知女子和弟弟交往的消息，他並沒有生氣或忌妒，反而和他們展開「三人行」的生活。

然而這段「三角戀」並不容易，由於當時村子人們的觀念只接受一夫多妻，無法接受一妻多夫，加上2名丈夫還是親兄弟，因此受到村民撻伐，但還是有少部分人幫他們說話。如今入十年過去，夫妻三人住在鄉下，以飼養牛與雞為生，還生下了10名孩子、擁有數十名孫子，過著幸福快樂的生活。