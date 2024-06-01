在歷史上宦官干政事件層出不窮，東漢、唐朝和明朝都是宦官專權的「受害者」，尤其唐朝最為嚴重，然而已經有那麼多前車之鑑，為何皇帝們不吸取教訓，仍要重用宦官呢？大陸歷史教授于賡哲指出，主要是因為皇帝需要「小內朝」來對抗外朝大臣，且從小與宦官朝夕相處，自然關係較為親近，能交辦一些上不了臺面的事情。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐朝是歷史上宦官專政最嚴重的朝代，唐朝的宦官不但能把權朝政，手中還握有軍隊，可以殺皇帝、換皇帝，而且發生的十分頻繁；雖然東漢和明朝也都有宦官專政問題，但嚴重程度遠遠不及唐朝。

然而唐朝的宦官專權問題嚴重，為何皇帝從不吸取教訓，仍要重用宦官呢？于賡哲點出2點原因，首先，宦官專權是皇權的附屬品，皇權對於權力壟斷的追求，就會延伸出宦官專權的現象，因為皇帝必須組建一個「小內朝」來對抗外朝大臣，小內朝可能是后妃、外戚或宦官，因為外朝大臣有堅持的操守和團隊，一旦與皇帝形成對立面，皇權就會處在不安全的狀態，因此皇帝必須重用自己信得過的人。

其次，皇帝總有些隱密或上不了臺面的事情，需要交給心腹幫忙執行，也就是需要「白手套」，這種人不能找外朝大臣擔任，也不能走正常的行政程序，只能交由親近的人擔任。

于賡哲表示，宦官被唐朝皇帝視為家奴，雖然在外人眼裡，宦官不但生理有缺陷、知識水準也不高，但皇帝往往生長於深宮中，平常接觸的人不是宦官就是宮女，因此從小看習慣了，並不會覺得宦官有什麼問題，且宦官跟皇帝朝夕相處，感情十分緊密。