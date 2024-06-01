巴西日前發生一起恐怖的死亡車禍，一名17歲少女騎車載友人外出，行經一處公路時，對向有一輛橫放木材的卡車朝她們開過來，因為天色昏暗，少女並未察覺異狀，直接撞上已經超出卡車車體的木材，瞬間遭到「斬首」，頭顱滾落在路旁，身體則跟著機車衝進草叢中，事故發生後，司機竟未停下救援，反而肇事逃逸，目前警方已經介入調查。

綜合巴西媒體報導，這起悲劇事件發生在5月22日晚間，巴西一名17歲少女戴薩（Dayza da Silva Castro）騎車載著朋友外出，行經帕拉戈米納斯一條公路，對向有一輛載著木材的卡車朝她們開過來，未料卡車司機竟將木材橫放，長度超出卡車的寬度，甚至延伸至隔壁車道。

由於當時天色昏暗，戴薩和朋友都沒有發現異狀，直接朝著木材騎過去，導致她當場被「斬首」，戴薩戴著安全帽的頭顱滾到路旁，而身體則跟著機車衝入數公尺遠的草叢中，然而卡車司機並未停下來救援，反而肇事逃逸，開車朝北部城鎮烏利亞諾波利斯逃離。

坐在後座的友人在事故中只受到輕傷，已經被送往醫院治療，而機車則嚴重損毀；目前警方已經介入調查，追查肇事司機的下落，除此之外，戴薩的遺體也被送往帕拉戈米納斯的法醫研究所。