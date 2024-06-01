在大多數人的印象中，蛇具有攻擊性，會吞食許多生物，而兔子較為溫馴，往往是受掠食者攻擊的對象，然而美國一對情侶卻目擊到反常情況，一條蛇和一隻兔子在馬路中間「單挑」，未料竟是兔子取得輾壓式的勝利，積極發動攻勢，就算蛇嚇到落荒而逃也緊追在後。

根據外媒報導，美國南卡羅來納州薩默維爾（Summerville）一對情侶丹尼斯（Dennis Rivers）和艾咪（Emmie Schroeder）日前開車外出，意外在路上看見一條蛇和一隻兔子的決鬥現場，從他們拍攝的影片可以看到，這條蛇在馬路中間爬行，卻被兔子一口咬住身體，接著叼起來啃咬，蛇好幾次掙脫想逃跑，卻又被兔子追上抓住，直到蛇爬行到路邊的草叢裡為止，兔子都不斷在後方追趕。

丹尼斯和對向的來車見到兔子和蛇以後，都停下車觀察、等待，不過他們似乎有急事在身，影片最初情侶兩人還在為了即將遲到感到著急，隨後就被兔子逆轉食物鏈的畫面震撼，艾咪驚訝直呼「等等，為什麼是兔子贏了？兔子快放牠走吧！」而丹尼斯受訪時則開玩笑表示，這隻兔子可能只是想補充一點蛋白質。

影片曝光後，不少網友也都覺得驚奇不已，紛紛留言，「為什麼是兔子贏了？時來運轉，兔子總有贏的那天好嗎」、「在練習變成肉食動物的兔子」；另外有人猜測，事發附近可能有小兔子，兔子媽媽為了保護孩子，才會突然暴走攻擊想要偷吃的蛇，還有人猜兔子可能得了狂犬病，行為才會如此反常。