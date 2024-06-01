大陸北京在5月30日下午吹起狂風，垂掛在中央電視台總部大樓的15名洗窗工人來不及撤離，在半空中隨著強風盪來盪去，場面怵目驚心，大樓內的員工看了都忍不住為他們捏一把冷汗，所幸工人們都十分專業，很快就順著繩索安全降落至地面，並提早下班。

根據《北京日報》報導，5月30日下午3點左右，目擊者稱，原本一片晴朗的天空突然變黑，隨後迎來一陣狂風暴雨，根據《中國天氣網》顯示，當天下午1點到5點，北京最大風力達到13級；有「大褲衩」稱號的中央電視台大樓總部，原本安排了15名洗窗工人進行高空作業，狂風吹起時，這些工人懸掛在半空中，隨著大風盪來盪去，讓人看了忍不住為他們捏把冷汗。

央視員工受訪表示，很多人在大樓裡面都目睹了驚險場面，「大家都在感慨他們的工作很艱辛。」也有員工建議，安排擦窗工人進行高空工作前，相關單位應該派人隨時注意氣象局的預警，否則遇到大風的天氣實在太危險；所幸這些擦窗工人十分專業，加上有安全繩索的保護，他們很快就順著繩索平安下降，並且提早下班了。

央視一名清潔人員則說，這些擦窗工人已經在大樓工作一個星期，工人一般早上7、8點就上工，中午吃完飯就又上去了，一直在高空忙碌直到下午5點才落地，「聽他們的負責人說，因為天氣原因，很可能還要延長工作天數。」