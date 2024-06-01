惹錯人！阿根廷一名男子趁深夜搶劫小賣鋪，未料遇上的女店員正好是搏擊高手，他瞬間變成「沙包」，掛在窗口被暴揍了十幾拳，最後只能落荒而逃，一毛錢都沒有搶到。

根據《每日郵報》報導，阿根廷一名女子雅內拉（Yanela Caceres）在查科省一間小賣鋪擔任店員，5月22日凌晨3點左右，一名男子到小賣鋪買東西，殷 為當時已是深夜，為了確保店員安全，僅能通過窗口購買商品，男子先向雅內拉要了單支香菸，但店內已不再零售香菸，於是男子又要了一瓶水。

由於水擺放在店內最深處，雅內拉在拿取商品時，機警地先關閉窗口，隨後打開窗口準備遞水給男子時，對方突然將上半身探入店內，搶劫收銀機裡面的錢，雅內拉見狀嚇一大跳，試圖將男子推出去未果，於是握起拳頭開始狂揍，打了十幾拳後，男子才終於放棄搶劫、落荒而逃，雅內拉也隨即關上窗口。

事件曝光後，雅內拉的身分也隨之曝光，事實上她是一名搏擊高手，每到休假都會上健身房練拳，沒想到能在上班時派上用場，她也坦言自己下手有點重，導致她的關節有些出血，不過除此之外沒有受傷。目前尚不清楚是否有人報案，不過小賣鋪計畫在店內裝設更多攝影機，並購買胡椒噴霧，讓員工遭遇危險時能有防禦手段。

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