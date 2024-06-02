馬來西亞一名32歲殺人犯關押待審期間，竟因獸性大發，脫下同寢獄友的褲子自慰，後來更食髓知味，強攻對方肛門，讓受害者身心受到極大傷害，如今面臨非禮、性侵等4項罪名。

根據馬來西亞《中國報》報導，32歲男子希淡峇拉山因涉嫌謀殺，被關在監獄待審，沒想到卻在2022年10月8日至10日的午夜12點，非禮24歲的男獄友，先是脫下對方褲子，接著在受害者背後自慰。

離譜的是，希淡峇拉山還不滿足，2022年10月12日凌晨1點30分，又對同一名受害者下手，將部分生殖器插入獄友肛門，而被認定觸犯了《刑事法典》第354條文。被告一旦罪名成立，最高可判10年監禁、罰款或鞭刑，或是其中兩者兼施。

不過上月31日希淡峇拉山受審時，否認非禮、性侵等4項罪名，法庭也將對此案展開進一步調查，並擇定6月28日審理。希淡峇拉山的惡行曝光後，引發社會廣泛討論，當局則表示會加強監獄安全，防止類似事件再次上演。

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