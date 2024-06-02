古裝劇經常有女子「賣身葬父」的情節，但古代地廣人稀，為何不能隨便找個地方挖坑埋葬呢？事實上背後除了牽涉孝道之外，還涉及土地和戶籍問題。

大陸知名博主孫雅鑫指出，古人相當重視孝道，就算沒錢也不能隨便找一塊地，掩埋已故的親人，否則會被視為不孝。在《漢書．宣帝紀》中就曾明確指出「導民以孝，則天下順」；《中庸》也說過「事死如生，事亡如存」，父母去世後，子女必須選擇良好的風水寶地埋葬，以及進行一系列繁瑣的祭祀禮儀。

更重要的是，古代土地屬於私有制，如果不是皇室所有，就是地主持有，普通農民沒有土地的所有權，所以他們耕種的土地必須向國家或是地主交租金才能夠使用。因此如果老百姓私自挖坑埋葬屍體，勢必受到嚴厲懲罰。

最後則跟古代的戶籍制度有關，當時若想獲取戶籍有兩種方式，第一種就是回到自己的出生地，根據祖譜或是祖輩的房屋、房產等依據，獲得最原始的戶籍；若是漂泊他鄉，父母在外地過世，子女為父母買下一塊墓地，妥善安葬之後就可以憑藉這塊墓地，申請在當地落戶，否則不被官府承認。

因此古代女子賣身葬父，不僅是為了獲得一塊安葬父母的墓地，還是為了保住戶籍和孝順的好名聲。