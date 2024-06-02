美國路易斯安那州一名90歲的退伍老兵，明明已經到了退休年紀，卻頂著高溫在賣場靠勞力打工，讓前女主播看了相當不捨，將老兵的故事PO網後，短短24小時竟募集了22萬美元（約新台幣715萬元）送他退休。

綜合外媒報導，路易斯安那州紐澳良一名90歲的退伍老兵狄龍（Dillon McCormick），是美國空軍的退役軍人，即便他如此高齡，卻依然在當地的連鎖賣場打工，從事整理推車的勞務工作。而他頂著豔陽的身影，吸引前主播凱倫（Karen Swensen）的注意，於是上前攀談，才了解狄龍是為生活所逼。

狄龍透露，每個月領到的社會安全補助金只有1100美元（約新台幣3.6萬元），但生活開銷就至少要2500美元（約新台幣8.1萬元），才不得不出來打工，尤其他又沒有代步工具，每天須徒步走1.6公里到賣場上班。

不忍狄龍天天為生活所苦，凱倫於是在募資平台上發起募捐，希望藉由眾人的力量讓狄龍安養天年，好好退休度過餘生。消息一出隨即掀起熱議，在當地媒體報導和熱心民眾的多方宣傳之下，短短24小時就募集到22萬美元（約新台幣715萬元），讓凱倫直呼奇蹟。

凱倫隨後更新網站，表示捐助的款項已經足夠狄龍好好退休，餘生不須再為錢苦惱。狄龍得知此事後也大感震驚，甚至難以置信，連聲對所有捐款的好心人致謝，並且獻上祝福。