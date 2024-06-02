美國搖滾女星泰勒莫森（Taylor Momsen）日前在西班牙開唱時，下半身竟然出現一坨黑色的不明物體，經台下粉絲提醒後才驚覺是一隻活生生的蝙蝠，並且正在啃咬她的左腳，表演緊急喊卡。

綜合外媒報導，美國30歲歌手泰勒莫森，過去因為出演經典影集《花邊教主》爆紅，之後轉換跑道擔任樂團The Pretty Reckless的主唱兼吉他手。日前她隨樂團前往西班牙塞維利亞（Seville）表演時，沒想到演唱到一半，大腿突然出現一坨黑色的不明生物。

台下觀眾見狀，嚇得不斷尖叫，泰勒莫森當下雖然聽不懂西班牙語，但還是暫停演出低頭查看，這才驚覺左大腿上掛著一隻活生生的蝙蝠，正在啃咬她，嚇得當即向工作人員求助。

事後泰勒莫森在Instagram發文向粉絲報平安，並打趣自嘲「我一定是個女巫」，還說自己和蝙蝠都平安無事，「牠很可愛，但牠確實咬了我…」因此接下來2周都必須施打狂犬病疫苗。最後她不忘感謝熱心提醒的觀眾、演唱會工作夥伴及醫護人員，還說傷口沒有想像中的痛，反倒是打針比較痛，甚至還獲得了「batgirl」的綽號，讓她哭笑不得。