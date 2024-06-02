睡覺不可或缺的枕頭，其實在古代別有寓意，尤其是在許多經典名著中，一提到女性幽會，必不可少的就是枕頭，甚至被視為偷情信物，讓現代人百思不得其解，事實上此舉背後暗藏深意。

根據《網易》報導，古代女子在外與情人幽會時，經常帶著自己的枕頭赴約，有的還會把枕頭當作信物留給情郎。《西廂記》裡描述崔鶯鶯私會張生時，她就抱著自己的枕頭，「鴛鴦枕，翡翠衾，羞搭搭不肯把頭抬，弓鞋鳳頭窄，雲鬢墜金釵」。

無獨有偶，唐太宗的愛女高陽公主婚後和辯機和尚偷情時，她也送上皇室專用的「金寶神枕」當作定情之物，沒想到小偷無意間從辯機和尚住處竊取了枕頭，兩人婚外情也因此曝光，唐太宗憤而將辯機處以腰斬。

事實上，古代女子偷情時之所以會攜帶枕頭，主要原因有二，首先是實用，枕頭的存在，不僅能夠使男女雙方躺下的時候更舒服，更能用其墊在腰下，以便於行事，從而得到更多的歡愉，是閨房行樂時的必備物品。

其次是枕頭屬於個人私密的床上用品，如果將帶有自己味道的枕頭贈與情郎，能讓對方睹物思情，更能彌補自己不能時刻陪伴在男方身邊的遺憾，可說一舉兩得。