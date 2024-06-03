英國一名19歲準新娘前往土耳其外科診所，進行廉價的隆乳、乳頭重建等手術，未料回到英國後，卻發現乳頭發黑壞死、整顆脫落，乳房縫線處也有開放性傷口，就像被鯊魚咬傷一樣，嚇得她急忙就醫，目前正在接受英國國民健康署的治療，並期望胸部的傷口能在結婚前癒合。

Model's breast left looking like a 'shark bite' after 'impulse' Turkey op https://t.co/Cds2cbNZr1 — SunHealth (@TheSunHealth) June 2, 2024

根據《太陽報》報導，英國一名19歲女子麥迪森（Madison Goodwin）覺得自己的胸部又大又下垂，希望進行一些「微調」，但在英國動手術需要花費9000英鎊（約新台幣37萬），她無法負擔，正好認識的人分享在土耳其的成功經驗，她也立刻預約同一間診所，並在4月30日飛往土耳其，進行隆乳、提胸以及乳頭重建的手術，總共費用只需4000英鎊（約新台幣16萬）。

5月3日回診時，麥迪森發現右乳頭呈紫色，但醫生堅稱過了幾天就會恢復，麥迪森才放心飛回英國繼續休養，豈料12天後，她在更換繃帶時，發現乳頭脫落，嚇得立刻就醫檢查，「那時我的乳頭就已經壞死，部分地方還發黑。」此外縫線處還出現開放性傷口，「看起來就像是鯊魚咬傷，真的很可怕。」醫生甚至說，如果她在土耳其待的再久一點，很可能就會沒命。

目前麥迪森在等待胸部的傷口癒合，才能進行植皮或乳頭刺青，「醫生說可能需要6個月才能痊癒。」她也從這次的經驗學到教訓，建議其他女性最好選擇國內的整形外科診所，至少在出現問題時，能夠及時接受幫助。