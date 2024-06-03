在許多清宮劇中，皇帝能自由出入後宮或到嬪妃寢宮用餐，但大陸歷史學者指出，真實情況與電視劇中相差甚遠，清朝宮廷內規矩繁多，料理要放多少油、多少鹽，以及皇帝要在哪裡用膳都有明確規定，幾乎不太可能在後宮「趴趴走」。

大陸歷史學者紀連海指出，清朝從順治皇帝開始立下了許多嚴格的規矩，歷任皇帝都必須遵守，宮規大於一切，比如御膳要放多少油、多少鹽？飯要在哪裡吃？都有明確的規定，而且皇帝也不能像電視劇一樣，想去哪個宮裡吃飯就去哪個宮裡吃飯，大多數時候都必須獨自待在自己的寢宮內用膳，偶爾才會叫嬪妃過來作伴。

不過嬪妃來到皇帝的寢宮後，也不能坐著一起吃飯，而是必須站著替皇帝夾菜，電視劇中有些嬪妃會勸皇帝多吃點菜，這種「勸膳」的行為其實也觸犯宮中大忌，不過皇帝邊吃邊想，該把哪道菜賜給哪位寵妃，確實是有可能的事情。

除此之外，皇帝在過年時行程繁忙，直到大年夜才可以和嬪妃一起用餐，但還是各吃各的，皇上單獨一桌，皇后坐在皇帝左邊的位置，其他妃子則按照級別高低，依次坐在左右兩邊的座位，離皇帝非常遙遠，且這頓年夜飯的與會者只有皇帝、太后、皇后和嬪妃，皇子、王爺等人都不能參加，和一般民間熱鬧、和樂融融的感覺差非常多。