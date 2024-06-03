英國一名男子最近遭遇離奇的動物救援事件，他竟在自家花園草地上，看見一隻活跳跳的金魚，且住家附近完全沒有池塘、湖等水域，讓他十分困惑，這條金魚到底從哪來的。

🐟 So today I found a goldfish just on the grass in my back garden. It was alive, I think, and have absolutely no idea where it came from. There’s no ponds anywhere near. So I took it inside…. pic.twitter.com/FROefevjIF — Ben Beska (@Beska) June 1, 2024

根據《每日郵報》報導，英國紐卡斯爾（Newcastle）的33歲男子貝斯卡（Ben Beska）日前聽見喜鵲嘈雜的叫聲，往窗外看去，發現牠們都聚集在花園的草地上，貝斯卡好奇過去查看狀況，未料竟在草地上看見一條金魚，且還在跳動，讓他驚訝不已，急忙抽出冰箱冷凍庫的抽屜，在裡面裝滿水後，把金魚放入。

因為貝斯卡家中還養了2隻貓咪，他只能暫時先把廚房門鎖上，並到附近商店購買魚缸和養魚的必需品，隨後把金魚轉移到魚缸內；事後貝斯卡將這段經歷PO上社群平台，直呼「在草地上發現一條金魚真是太瘋狂了！」雖然不清楚金魚是如何到達他的花園，「但我認為牠距離死亡的時間只有幾秒鐘，所以牠是一條幸運的魚。」

貝斯卡懷疑，可能是某隻鳥從池塘裡叼起了金魚，並在飛行途中意外掉落，但貝斯卡住家附近並沒有池塘，所以他合理推測，這隻鳥已經飛行了很長一段距離，不少網友也紛紛猜測，但大多數人都認同他的說法；貝斯卡透露，他打算將金魚當作寵物飼養，並取名為艾莉絲（Alice），未來計畫買一個更大的魚缸，再找另一條金魚來和艾莉絲作伴。