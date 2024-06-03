美國紐約一名25歲男子在網路上買了一個二手沙發，並租貨車親自取貨，未料返家途中，發現室友腳邊有一條「玩具蛇」，他好奇伸手去撿，卻驚覺那竟是一條活蛇，且牠還回頭看向男子，讓他瞬間嚇壞了，腳不自覺放開了剎車，撞上了前面的車，所幸車禍並不嚴重，沒有人受傷，蛇最後也被動物管制局抓走。

NYC driver crashes U-Haul after finding live snake under seat: ‘I hate snakes. I freaked out’ https://t.co/elJeNDv8jA pic.twitter.com/kL06sJ1ttv — New York Post Metro (@nypmetro) June 1, 2024

根據《紐約郵報》報導，美國紐約一名25歲男子賈爾德（Jared）和室友在網路上購買一個二手沙發，兩人特意租了一台小貨車，前往紐澤西州取貨，返家途中行經曼哈頓時，賈爾德低頭一看，發現是有腳邊有一條很大的「玩具蛇」，他以為是以前租車的人不小心忘在車裡，於是伸手去撿，卻發現「玩具蛇」不但有體溫，還非常沉重，隨後轉過頭來盯著賈爾德看，讓他和室友瞬間嚇壞了。

賈爾德回憶當時的場景，他非常討厭蛇，嚇得腳放開剎車，撞上了前面的車，所幸車禍沒有很嚴重，但兩人仍不知道該如何處理蛇，於是先將貨車停到停車場內，並通報當地的動物管制局，專業的捕蛇人員抵達現場後，很快就將這條蛇抓住，結束這次的驚魂記。

報導指出，出現在貨車上的蛇為白色，身上有黃色花紋，身長約3.5英尺（約1公尺），賈爾德認為，這條蛇不是透過沙發進入車內，因為他們是以拆解的方式把沙發放進貨車，「所以我知道沙發上沒有蛇。」目前尚不清楚蛇進入車內的途徑，但幸好車禍並未太嚴重，「我們對被撞上的女孩們感到很抱歉，幸好沒有人受傷。」