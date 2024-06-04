美國印第安那州男子鮑邁斯特是1980年代的連環殺手，專挑年輕的同性戀男子下手，並將受害者的遺體埋在一座占地面積18英畝（約728公畝）的農場內，警方在這裡挖出多達1萬塊人類遺骸。

Indiana serial killer's 18-acre property littered with 10,000 human remains still hides secrets https://t.co/HkxUZvI6sL — Fox News (@FoxNews) June 2, 2024

根據《福斯新聞》報導，美國印第安那州的男子鮑邁斯特（Herb Baumeister）是一名成功商人，也是育有3子的父親，從1980年代開始，他便化名為「布萊恩·斯馬特（Brian Smart）」，在酒吧物色年輕的同性戀男子，誘騙他們後殺害。

1988年，鮑邁斯特和妻小搬進了佔地面積為18英畝福斯山谷農場（Fox Hollow Farm），並利用廣闊的土地和鄰近的小路，埋葬數千具腐屍，直到他10多歲的兒子挖出了人類頭骨，拿給母親看以後，才揭開這恐怖的祕密。

起初，鮑邁斯特的妻子阻止執法部門進入農場搜索，隨著線索不斷揭露，最終妻子選擇離婚，執法部門則趁著鮑邁斯特不在家時闖入搜查，挖出了多具受害者的遺體；1996年，警方對49歲的鮑邁斯特下達逮捕令，於是他逃往加拿大安大略省，隨後在當地輕生，然而他在遺書中沒有承認任何罪行，因此並未被正式指控謀殺。

漢密爾頓郡的法醫傑里森（Jeff Jellison）重新對這起案件發現的遺骸進行調查，並於近日證實了其中一名受害者的身分，是在1993年被通報失蹤的男子瓊斯（Jeffrey A. Jones），這是過去半年內查明身分的第3位受害者，其他2位分別為1993年8月失蹤的利文斯頓（Allen Livingston），和1996年1月失蹤的雷森德斯（Manuel Resendez）。

目前漢密爾頓郡法醫辦公室、聯邦調查局、印第安那州警局實驗室以及人類學家、DNA專家正在積極識別於福斯山谷農場挖掘出來的遺骸，法醫辦公室也發表聲明，雖然多數遺骸已經被燒毀、壓碎，使調查極具挑戰性，但團隊仍會全力篩檢和確認每一具遺骸的身分，希望能為受害者家屬帶來慰藉。

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