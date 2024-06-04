職業沒有高低貴賤，每個行業都值得被尊重。馬來西亞一名男子近日在餐廳收銀時，遭到一名顧客大媽嫌棄，對方一聽到他26歲，鄙夷地說「都26歲了還在做收銀員。」讓男子十分傻眼，立刻回嗆「我是老闆。」讓大媽瞬間閉嘴，不敢再說第二句話。

根據《光明日報》報導，馬來西亞一名男網友日前在社群平台X（舊推特）發文，透露日前在餐廳工作，於櫃檯擔任收銀員時，一名婦女用完餐過來結帳，看到他先開口詢問年紀，聽到他回答「26歲」後，便說了一句「26歲還在餐廳當收銀員。」語氣中滿是鄙夷和嫌棄，讓男子驚訝不已。

無奈之下，男子只好告訴該名婦女，「我是這間餐廳的老闆，你知道嗎？」讓對方當場不敢說話，付完錢就摸摸鼻子趕緊離開。男子直言，無論他是不是餐廳老闆，一名26歲男子做收銀員，靠自己努力賺錢並不是件丟臉的事，不明白婦女為什麼要瞧不起人，同時也指責對方總愛批判別人的心態十分不可取，呼籲眾人千萬不要效仿。

文章曝光後，許多網友也都十分不解婦女的言行，紛紛留言力挺原PO，「在這個年代，做收銀的被人瞧不起，只有『高薪』才會被人羨慕」、「我為別人工作，人們都用異樣眼光看我，好像我做的是低級工作一樣，但無所謂，我賺我自己的錢，也不會造成別人的困擾」。