人生有時候比八點檔還狗血，國外一名26歲女子透露，某天因病提早下班，竟意外抓姦在床，看到丈夫和自己的母親外遇，事後和丈夫對質時，對方還將過錯全怪在她身上，批評她不孕，自己才會找上別人，讓女子心碎不已。

根據《鏡報》報導，國外一名26歲女子在論壇《Reddit》發文，透露她和34歲丈夫已經結婚6年，原本兩人感情十分融洽，但一個月前她發現丈夫有些不對勁，經常深夜離開房間去傳訊息，且越來越注重手機隱私，無論情感或性生活，也不再像以前一樣親密，但女子以為只是丈夫工作壓力太大，所以主動承擔不少家庭瑣事，還經常做丈夫愛吃的食物，試圖緩解對方的壓力。

大約2周前，女子因為生病提早下班回家，一走進臥室就看見丈夫和自己57歲的母親躺在床上，讓她瞬間僵在原地，丈夫和母親發現她後，臉上滿是愧疚和恐懼，母親試圖解釋「事情就這樣發生了。」並強調不是有意要傷害女兒，丈夫則始終保持沉默，女子崩潰不已，覺得被最信任的2個人背叛了，她傷心欲絕地離開家裡，開車在附近繞了幾圈，並向朋友哭訴這個遭遇。

事後女子和丈夫對質，丈夫竟將出軌的過錯都怪到女子身上，稱因為她不孕，無法做到大多數女人都能做到的事情，所以他有權和任何女人上床，還批判她缺乏傳統的價值觀，表示女子的母親更好，因為她是「有能力生孩子的全職媽媽」；女子表示，離婚是夫妻倆勢必會走向的結局，她感到沮喪且疲憊。

文章曝光後，網友們都為女子感到憤憤不平，紛紛留言，「妳丈夫的理由太彆腳了，我絕對會離婚，並和他們2個斷絕關係」、「妳的丈夫是個魯蛇，他的理由實在太荒謬了」、「不要把錯都攬在自己身上，他指責妳不孕，卻和一個快要不能生育的女人出軌」。