新加坡一名網友日前分享一段影片，只見一隻長相詭異的魚，以臉朝上的姿勢埋在潮間帶的沙子裡，網友們看到影片都驚恐不已；據悉，這是一種名為「瞻星魚科」的肉食性魚類，具有潛入沙中的習性，平時只會露出眼和口，等到獵物上門便張嘴吞下。

根據《紐約郵報》報導，新加坡一名網友丹尼斯（Dennis Chan）近日在Instagram分享一段影片，畫面中一隻長相奇特的魚面朝天空且只露出頭部，身體全埋在潮間帶的沙子裡，等到毫無戒心的獵物上門，就會微微探出身體，不斷開合嘴巴，隨後躲進沙子裡面。

由於這種魚類埋伏在沙子的時候，動作很像是在仰望星星，因此被命名為「瞻星魚科」，根據《動物星球頻道》介紹，牠們是底棲性肉食性魚類，喜歡棲息於沿岸沙泥底或石礫灘，具有潛入沙中的習性，只露出眼和口並靜止不動，直到獵物靠近再張嘴吞下；有些種類在下頷內側還長有可以伸出的長舌狀突出構造，稱作「呼吸瓣」，以此誘捕獵物。

丹尼斯也在貼文中說明，瞻星魚科的外型和毒鮋（Stonefish）、鬼石狗公（Scorpion Fish）相似，在胸鰭上方有2根帶有毒腺的強棘，被刺到後會產生劇痛。

影片曝光後立刻引發關注，截至目前為止已累積超過5300萬觀看次數、127.9萬人按讚，網友們看完都感到十分害怕，紛紛留言，「如果我在水中行走不小心踩到牠，低頭一看絕對會原地去世」、「新的恐懼誕生了」、「等等，這不是法國鬥牛犬嗎？」、「我從未鄙視過任何一種動物，直到我點開這部影片」、「這是我有生以來看過最醜的東西」、「如果我親眼看到這隻魚絕對會哭」。