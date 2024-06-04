國外一名男子住在一棟擁有120年歷史的房屋中2年多，因為管道出現問題，於是爬進通風管內查看，未料意外發現一間密室，裡面除了有破損的家具，還有寫了關於亂倫、強姦等內容的筆記本，讓男子感到毛骨悚然。

根據《鏡報》報導，國外一名男子在論壇《Reddit》發文，因為家中管道出現問題，於是他爬到通風管檢查，沒想到竟意外在儲藏櫃下方發現一個密室，原PO透露他的房子已經有120年歷史，前屋主還在1950到1960年代左右進行二次擴建，增加了一個配有管道系統、燈具等完整配備的地下室，但無論是法律文件或房屋檢查時，都沒有顯示這個密室的存在。

原PO出於好奇，進入密室查看，發現裡面有許多1987年遺留下來的物品，包含破損的椅子、床架，還有一個詭異的筆記本，裡面寫滿了關於亂倫、強姦等令人不安的內容，牆後面還有一條髒兮兮的毯子，這裡所有的一切都讓他感到毛骨悚然。

事後原PO進行調查，得知了前屋主一家悲慘的遭遇，30多歲的女兒在一場龍捲風中喪生，父親在當地的療養院過世，母親在醫院裡過世，母親喪禮那天，患有智能障礙的55歲兒子也在家中過世，原PO推測，前屋主可能在房屋出售前，將這個地下密室永久封死。

男子的發現引發網友熱議，大家紛紛猜測這個密室原本的用途，「恭喜你，發現了一間殺戮室」、「我們要假裝這裡不是性愛地牢嗎？它看起來就是啊！」、「我認為這個密室最有可能是龍捲風避難所」。

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