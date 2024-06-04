剛搬家就被鄰居下馬威？國外一名男子日前搬進新家，突然聽見一聲巨響，讓他嚇了一跳，趕到現場一看，發現竟是鄰居家飼養的烏龜，撞破了木板圍牆，悠哉地正在吃草，讓男子哭笑不得。

根據《鏡報》報導，國外一名男子近日在論壇《Reddit》發文透露，他剛搬進新家，日前網路服務人員在牽網路線時，突然聽到屋外傳來一聲巨響，男子和工作人員都嚇一大跳，急忙趕去發出聲音的地方，未料竟看到一隻大烏龜撞破了一片圍欄木板，悠閒地在草地上吃草，讓眾人看了都哭笑不得。

原PO事後表示，烏龜沒有受傷，目前已經安全地回到原本的家，鄰居也十分友善，原PO還開玩笑地說，「這個大傢伙只是想對新鄰居表達友好的歡迎，順便吃一下我家的草地。」

網友們看到貼文也都覺得十分有趣，紛紛笑說，「烏龜肯定是不小心走得太快了」、「烏龜只是想讓你知道，你應該換個新的圍欄了」、「公平一點說，你才剛買新房子，牠從10年前就開始助跑了」、「你應該做一個『烏龜門』，這樣牠就可以隨時過來吃草」。

另外也有人指出，烏龜其實是一種破壞力十足的動物，「那傢伙根本不會管面前有什麼，也不在乎自己要去哪裡」、「我朋友養了一隻很溫馴的烏龜，平時會把牠關在房間裡，某天我坐在他們家的沙發上，突然聽到一聲巨響，牆壁開始碎裂，因為烏龜像一台推土機一樣撞過去了」。