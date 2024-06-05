澳洲威力球彩券在連續「槓龜」6周後，開出有史以來第三高額的頭獎1.5億澳元（約新台幣32億），由一名中年男子獨得，也是史上單注最高金額，男子得知中獎後興奮得徹夜難眠，希望能用獎金買房子、環遊世界，不過就算這筆獎金改變了生活，但他表示自己仍會繼續工作。

綜合澳洲媒體報導，澳洲威力球（Powerball）近日開出高達1.5億澳元頭獎，由一名來自阿德雷德（Adelaide）的中年男子獨得，他在開獎隔天便聯絡彩券公司領獎，並透露他一直都有買威力球彩券的習慣，原本購買了2張，沒想到第二張彩券竟會中獎，「我從沒有喊得這麼大聲，也沒有跳這麼高過。」

男子坦言，中獎後他徹夜難眠，因為一整個晚上都在不斷確認彩券，「這是我前幾天在加油時隨機選的數字，不敢相信我竟然帶著中獎彩券走了！」關於獎金該如何利用，男子說自己有很多想法，「我想要買房子、環遊世界，還想幫助家人和朋友。」

不過就算天降一筆巨款，男子表示他還是會繼續在原公司工作，堅持去上班，不輕易離職，只是一想到獎金他就會止不住興奮，「這筆錢正在改變我的生活，我無法停止微笑，還試圖掐自己想要冷靜一點，我簡直不敢相信我的運氣！」