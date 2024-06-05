國外一名男子和妻子生了3名兒子，其中2名兒子都和他長得很像，唯獨二兒子比較特別，讓他經常懷疑妻子外遇，日前他不顧妻小的心情，自行做了DNA鑑定，結果顯示他們確實是親生父子，男子雖然放下心中的大石頭，卻輸掉了整個家庭，不但妻子要離婚，3名兒子也拒絕和他說話。

根據《鏡報》報導，國外一名37歲男子近日在論壇《Reddit》發文，他已經結婚12年，和妻子育有3子，但他一直以來都有種揮之不去的感覺，認為二兒子不是自己親生的，「大兒子和小兒子看起來長得很像我，二兒子卻不是。」儘管妻子拿出祖父的照片，證明二兒子只是長得比較像娘家人，仍無法澆滅男子心中的懷疑。

男子不顧妻子的感受，購買了DNA檢測盒，檢驗他與二兒子的血緣關係，結果證實他就是二兒子的親生父親，讓他終於放下心中的大石頭，「我以為一切都很好，我的內心十分平靜。」未料妻子突然說要帶著孩子們回娘家住一段時間，並憤怒表示正在考慮離婚，讓男子感到震驚不已，直問「為什麼」，還試圖替自己的行為辯解。

妻子瞬間被引爆怒火，抱怨結婚12年以來糟糕的家庭地位，「無論我怎麼打扮，你都要懷疑我外遇。」、「我永遠不會原諒你讓兒子遭遇的一切，你甚至像對待垃圾一樣對待他，只因為兒子長得不像你！」妻子還出言諷刺，認為男子會這麼愛懷疑她外遇，是一種自我反射，因為丈夫曾在過去的感情中有過劈腿經歷。

男子坦言，以前確實曾對感情不忠，但和妻子交往、結婚後，從來沒有對不起她，但這番真情告白仍未打動妻子，對方依舊堅持要和他離婚，3名兒子也都拒絕再跟他說話。