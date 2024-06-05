國外一名嚮導近日在南非的國家公園目擊精彩畫面，一隻花豹埋伏襲擊了狒狒家族的成員，隨即遭到「猴海戰術」攻擊，為了自保，花豹只能暫時放棄獵物，在狒狒的包圍中找到漏洞、落荒而逃，但不幸的是，儘管狒狒用盡全力保護同伴，被當作獵物的狒狒卻早已死亡。

根據《Latest Sightings》報導，這段影片拍攝於南非克魯格國家公園（Kruger National Park）的辛吉塔勒邦博小屋（Singita Lebombo Lodge）附近，當時獵遊嚮導索羅門（Solomon Ndlovu）帶領遊客尋找到一隻花豹，並隱藏在旁邊靜靜觀察牠的行動，一段時間後，遠方突然傳來一陣騷動，索羅門很快就意識到，有一大群狒狒正朝著他們的方向過來，花豹也察覺了，迅速轉變為埋伏狩獵狀態。

花豹隱身在水壩後方，耐心等待進攻時機，而狒狒們並未察覺危機，毫無戒心地朝著水壩跑來，花豹先讓幾隻狒狒從眼前跑過，接著算準時間衝了出去，叼起一隻狒狒便快速跑離，所幸領頭的狒狒發現同伴遭遇危機，立刻往回跑，而其餘狒狒也跟在牠的身後行動。

花豹無奈之下，只能先將叼來的獵物放到草地上，隨即就被狒狒家族包圍，開始了一場混戰，狒狒使出「猴海戰術」，還不斷發出尖銳的叫聲，花豹寡不敵眾，只能放棄獵物、走為上策，看到包圍出現漏洞，馬上落荒而逃；然而不幸的是，最初被花豹盯上的狒狒似乎已經死亡，整個過程都趴在地上一動不動，報導指出，等到狒狒離開，花豹就會回到現場，帶走得之不易的獵物。