大陸考古隊在甘肅威武的磨嘴子漢墓群中，出土了一系列木簡，上面記載了2000年前的敬老政策，只要年滿70歲的老者，就能獲得一根頂端有鳩鳥裝飾的王杖，不但地位和待遇比擬官員，還享有各種優待，比如買賣不須繳稅、上官廷不用小步快走等，以示尊重。

央視節目《簡牘探中華》介紹，大陸考古隊1959年在甘肅武威磨嘴子十八號漢墓出土了「東漢王杖木簡」，當時一共出土了10枚，因此又稱作「王杖十簡」，到了1981年又挖掘出26枚王杖簡，稱之為「王杖詔書令」，這些簡牘上記載了約2000年前的敬老制度，「高年受王杖，上有鳩，使百姓望見之，比於節。」意即授予高齡者王杖，王杖頂端有鳩鳥造型，讓百姓看到王杖後，就要像敬畏使節一樣敬畏老者。

除此之外，詔書令中還規定，持鳩杖的老者可以自由出入官府，在市場上買賣也不用繳稅；只要年滿70歲的老者就能被授予王杖，地位和待遇如同俸祿為600石的官員，進入官廷時可以不用像其他人一樣小步快走，以示恭敬；老者犯了耐（剃去鬢須的刑罰）以上的罪行，不應用刑具拘捕或公開審判；如果有人徵召或冒犯老者，將被視為大逆不道的罪行。

而裝飾杖首的「鳩鳥」其實也極具深意，《後漢書‧禮儀志》記載，王杖長9尺，用以裝飾頂部的鳩鳥有一個特徵，就是吃東西不容易噎到，而老者經常會發生吞嚥困難，甚至因此致死的危險；此外，鳩和九發音相似，象徵長壽，所以才會用鳩鳥刻在杖首，代表對老者的祝福。