國外一名女子在網路上踢爆，50多歲的爸爸娶了和她從小一起長大的30歲繼姊，而且繼姊已經懷孕，準備迎接新生兒，但自己卻一直被蒙在鼓裡，超複雜的關係讓她完全無法接受。

根據《鏡報》報導，國外一名女子在論壇Reddit發文透露，爸爸在她小的時候再婚，因此她3歲時便和大自己1歲的繼姊艾瑪（Emma）生活，兩人關係如同親姊妹般要好，爸爸也把艾瑪當作親生女兒對待。因為共同生活逾20年，即便爸爸和繼母離婚，家人們也保持聯繫，但讓她錯愕的是，爸爸與繼姊竟在多年後結婚，自己卻被蒙在鼓裡。

女子回憶，在成長過程中，爸爸和繼姊的關係相當親密，「這確實讓我嫉妒，因為爸爸很明顯喜愛繼姊勝過愛我」，女子原以為爸爸只是心疼繼姊在嬰兒時期就痛失生父，才會格外關照她，沒想到隨著年齡增長，發現爸爸和繼姊的互動，與對待其他孩子的方式開始有微妙的差異。

女子透露，自己成年後便搬離家裡，與家人也很少聯絡，直到某次回家才驚覺爸爸和繼姊竟然是戀人關係，還睡在同一張床上，而且其他兄弟姊妹都知情。雖然她極力反對，甚至和父親斷絕關係，長達3年沒有講過話，但日前卻從親妹妹口中得知繼姊和爸爸已經結婚1年多，而且還懷有身孕，準備迎接新生兒。讓她忍不住感嘆，兩人無論是交往還是結婚，自己始終被蒙在鼓裡。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「感覺實在是太不正常了，妳與家人顯然有非常不同的道德標準」、「我覺得好噁，無法接受」、「既然妳沒辦法接受，那就遠離這個家吧」。