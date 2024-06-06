Indonesia’s Mount Ibu volcano erupts three times, spews 5 km ash towerhttps://t.co/rPihBk5Yfq pic.twitter.com/lWDOgsEmpN — AFP News Agency (@AFP) June 6, 2024

印尼東部的伊布火山（Mount Ibu volcano）今（6日）一連爆發3次，使得當局不得不提高警戒層級，禁止民眾在火山口周邊7公里範圍活動。與此同時，火山熔岩衝上夜空，以及劈下紫色閃電的壯觀畫面也在網路上瘋傳。

根據《美聯社》報導，位於北馬魯古省（North Maluku）哈馬赫拉島（Hamlahera）的伊布火山，自5月初以來幾乎每天都在噴發，隨著火山爆發和地震的數量增加，當局已經將警報提升至最高層級。

地質局局長瓦菲德（Muhammad Wafid）指出，當地6日凌晨1時30分，伊布火山發生噴發，熾熱的火紅熔岩和火山灰瞬間衝上漆黑的夜空，並引發壯觀的「火山閃電」。緊接著又分別在早上7時46分和8時11分發生了持續約2分鐘的噴發，將火山灰噴向空中1200公尺高的地方。

國家災害管理局表示，火山活動對當地居民和遊客構成了潛在威脅，鄰近的3座村莊、多達1900人已被疏散，不過數千公頃的農地仍受到火山爆發影響。

於此同時，火山爆發期間，閃電與熔岩交織的末日景觀仍讓不少人看了震撼不已。事實上，「火山閃電」是由火山噴發引起的放電，因為火山灰內含有電荷，而且電荷帶有水氣，摩擦碰撞後就會產生靜電效果，分散開來的靜電，如果剛好連接，就會成為一道道閃電。