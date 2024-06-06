明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，從乞丐一路征戰，最後成了九五之尊，不過為了控制軍權，朱元璋曾祭出一道缺德命令，就是將士兵們的妻兒「集中照顧」，美其名是讓將士無後顧之憂地上陣殺敵，但其實暗藏2大目的，首先是防止將士叛變，其次還能讓這些家眷們充當軍隊後勤的勞動力，可說機關算盡。

綜合陸網報導，朱元璋當過乞丐、和尚，最後能成為一位中央集權的皇帝，除了才能出眾，還要夠心狠手辣。明代政治家劉辰所著的《國初事跡》記載，朱元璋曾在征戰時期下令，「與我取城子的總兵官，妻子俱要在京住，不許搬取出外」，要求所有士兵不管是守城還是外出打仗，不可以攜家帶眷，妻兒都必須留在京城內，交由朝廷集中照顧。

這項政令看似是讓將士們可以無後顧之憂的上陣殺敵，不用擔心戰事期間，家人受到欺負，但其實也是變相將他們的妻兒當作人質，提醒他們不可以有異心，一旦對朝廷不忠，朱元璋就會讓其妻兒付出代價。

不過戰爭難免會有死傷，隨著陣亡的將士越多，他們的妻兒就會被安置到「寡婦營」，為戰死的士兵們守貞，同時擔任後勤生產的勞動力，替前線戰士縫製基本的生活用品，像是衣服、鞋襪、棉被等物資。