A man in Michigan is facing months of jail time after repeatedly shouting expletives at the judge overseeing his trial.



Darrell Jarrell appeared in a Washtenaw County, MI, court on Wednesday in the case of a simple misdemeanor trespassing charge. However, just before Judge… pic.twitter.com/wX0iPDZak5 — Police Incidents (@PoliceIncident) August 10, 2024

美國密西根州一名男子因為非法入侵被告上法院，不過出庭時卻態度惡劣，還多次口出穢言開嗆法官，但法官全程都非常淡定，只是在最後依6項藐視法庭罪，判處他558天監禁。

綜合外媒報導，遭控非法入侵的男子賈雷爾（Darrell Jarrell）14日出席地方法院的預審聽證會，不過他卻在法官辛普森（Cedric Simpson）宣佈休庭前，突然口出穢言，羞辱辛普森「我受夠這裡了，我已準備離開這裡了，你可以親吻我的屁股」。

沒想到賈雷爾越罵越過癮，繼續朝辛普森破口大罵「F**K YOU」、「F**K YOU AGAIN」前後總共咒罵6次髒話。不過早已見過形形色色罪犯的辛普森，顯然並不放在心上，每當賈雷爾飆粗口時，辛普森就會提醒他，藐視法庭需「判處93天的監禁」，氣定神閒地看著賈雷爾在庭上大肆咆哮。

辛普森在賈雷爾被法警押出法庭前，還貼心總結對方「有6個93天」，並當庭宣布判處賈雷爾558天監禁，緊接著又一派輕鬆地處理下一起案件，霸氣舉動掀起熱議。