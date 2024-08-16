古代封建社會，皇帝坐擁後宮佳麗三千，目的是繁衍子嗣、維持王朝穩定，而為了充實後宮，清代皇帝每3年會挑選一次秀女，選中的人就能飛上枝頭當鳳凰，成為皇帝的妃子，至於那些落選秀女則成了王公貴族及朝中大臣鎖定的目標。

根據《搜狐網》報導，清朝選秀制度從順治皇帝開始，不過僅限八旗之內，目的是為了保持皇室血統的高貴性，漢人女子則沒有資格參與選秀。這些八旗女子年齡介於13歲至17歲之間，沒參加選秀之前，不能任意許配給別人，至於雀屏中選的秀女有機會成為皇帝的妃子，或是被賜給皇室子孫作為福晉。

第一輪選拔結束後，秀女們會被送到順貞門接受禮儀培訓，最終被選中的秀女大多能入宮為妃，不過有些貴族為了自身利益，會賄賂負責人，將看上的女子放出秀女名單。這些女子並不會因為落選而乏人問津，反而因為家族的政治實力，成為王公貴族和朝中大臣的頭號目標。

等到王公貴族和朝中大臣撿完便宜後，漢族官員也同樣蓄勢待發，而透過逐層挑選，這些待嫁秀女的婚事多半塵埃落定，只等著與門當戶對的官員結親。