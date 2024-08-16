流浪動物生存不易，加拿大一隻流浪狗遭主人遺棄後，因為太過飢餓，不得已吃豪豬果腹，結果導致臉上被插了1500根刺，光是左眼就有7根，儘管送醫救治仍導致失明，驚悚畫面令人心疼。

根據《每日郵報》報導，加拿大亞伯達省（Alberta）一隻2歲的斯塔福郡鬥牛㹴（Staffordshire Bull Terrier）布魯托斯（Brutus），在愛德蒙頓（Edmonton）地區流浪已久，動物救援組織「Paws Up Program」8月7日趕抵現場時，發現牠全臉布滿豪豬尖刺，數量多達1500根，看起來觸目驚心。

救援組織透露，布魯托斯疑似太過飢餓，想吃豪豬果腹，結果反遭豪豬攻擊，包括眼睛、嘴巴、耳朵、鼻子等部位都被刺傷，其中左眼被扎進7根刺。經救治後，布魯托斯身上的豪豬刺已經全數取下，儘管左眼不幸失明，但保住了性命。

事實上，豪豬又稱箭豬，一隻豪豬身上超過3萬根刺，且刺與身體連接處非常鬆散，一旦受到撞擊就會脫落，目的是用來防禦掠食者。值得注意的是，豪豬的刺有倒鉤，一旦被刺進皮膚，在正常的肌肉運動下，倒鉤會令刺插得更深。