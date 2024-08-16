古代君王迷信丹藥，為了追求長命百歲，上古道教法術中，甚至有一項「七星燈續命術」，三國時期的諸葛亮就曾在五丈原使用此法術，最後因為魏延闖入，燈滅收場。然而諸葛亮使用七星燈真的是為了續命嗎？其實背後暗藏2大玄機。

大陸知名博主孫雅鑫指出，諸葛亮臨終前曾點燃七星燈，按照他的說法，若7日內本命燈不滅，就可以延壽一紀，也就是12年。同時，司馬懿從星象得知，諸葛亮病重，恐不久於世，但看到蜀軍營寨燈火通明，內心不敢篤定，於是派人一探究竟。

沒想到就在法術即將大功告成之際，蜀軍名將魏延以敵軍劫寨為由，匆忙闖入帳中，導致諸葛亮的本命燈被一陣風熄滅，諸葛亮不禁悲嘆「生死有命，不可挽也！」

對此，孫雅鑫直言，諸葛亮以七星燈續命是假，故佈疑陣才是真，除了想在臨終前混淆敵人視線，讓司馬懿不敢輕舉妄動之外，還能趁機揪出內鬼，看看最終是誰會忍不住闖進帳中，破壞七星燈續命術，果然揪出了對自己不服的魏延。諸葛亮死後，魏延因犯下謀反罪，不僅被斬首，還被誅三族。