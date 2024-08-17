大陸廣西近日出現荒唐一幕，一名13歲男童被父親用鐵鍊拴住脖子，騎著電動機車在路上拖著跑，路人見狀後立刻制止，但男童的父親卻惱羞成怒表示「我在教育他！」影片曝光後掀起熱議。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣西省柳州市，13歲男童被鐵鍊拴住脖子，光著上身、打赤腳在電動機車後方奮力奔跑，但父親卻不在乎他的死活，持續加速，導致男童數度踉蹌，好幾次差點跌倒。

影片中可見，男童看起來相當疲倦，身體幾乎站不直，只能雙手握住鐵鍊，努力保持平衡，並且邁開步伐奮力追趕電動機車。路人見狀紛紛出聲制止，但男童的父親不覺得有錯，還惱羞成怒地表示「我是他爸！我在教育他！」

警方獲報後隨即將父子倆帶回派出所，男童父親表示兒子太調皮，為了讓他學乖，才會用鐵鍊管教。承辦員警透露，該名父親的教育理念還停留在「棍棒出孝子」的年代，才會出現這麼荒唐的行為，已經進行口頭規勸。