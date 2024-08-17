俄羅斯一名26歲男子日前到泰國旅遊，沒想到竟然意圖性侵一隻被綁在木樁上的母牛，結果反而被撞倒、頂傷，其他民眾見狀後立刻報警，目前男子已遭到警方拘留。

綜合外媒報導，26歲的俄羅斯男子葉夫根尼（Evgenii Kuvshinov）日前到泰國素叻他尼旅遊，卻被發現全身赤裸在田野間閒晃，試圖性侵一隻被綁在木樁上的母牛，母牛被激怒後不僅將他狠甩在地，還不斷狂頂。

附近村民聽到葉夫根尼的慘叫聲後，立刻趕到現場查看，發現他被一隻拴在木樁上的母牛撞倒在地。警方抵達後先是阻止母牛攻擊，接著將葉夫根尼抬上救護車送醫。

現場醫護人員表示，葉夫根尼是在性侵母牛時遭遇攻擊，「從我們發現他時，明顯是在對母牛做一些骯髒的事情，也就是想和牠發生性關係。」此外，警方還在他的車裡發現大麻，懷疑是因為吸毒才會失控。

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