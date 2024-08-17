英國一名37歲超自然現象調查員史提爾（Lee Steer），收藏一尊極度仇男的「鬼娃新娘」伊莉莎白（Elizabeth），至少有17位男性在接近玩偶時，被攻擊抓傷。

根據《每日郵報》報導，史提爾先前在網路上以866英鎊（約新台幣3.6萬元）的價格買下伊莉莎白，並將其收藏在他位於南約克郡的「鬧鬼博物館」（Haunted Objects Museum）。不過自從伊莉莎白出現後，卻接二連三發生怪事。

史提爾透露，某天當他和女友及助理在館內進行靈異研究調查時，突然間感到脖子有一股灼熱感，後來女友和助理告訴他說，「你的背部被抓傷了！」語畢，原先的灼熱感才逐漸消失。無獨有偶，另外16名曾經前來館內參觀的男性也無緣無故被抓傷，其中包括一名34歲男子肯尼（Jon-Paul Kenny）提到，當時感覺有人在拉扯他的衣服，還觸碰了他的皮膚，緊接著上衣突然被掀開，「我一直覺得有人在我後面作亂，試圖引起我的注意」。

史提爾指出，伊莉莎白只會挑男性下手，面對女性時只會移動房間擺設或是將燈光開開關關。至於伊莉莎白的仇男行徑，史提爾推測對方可能曾受到男性虐待，最後附身在娃娃身上，對男性進行報復；也可能是博物館收藏的娃娃太多，喚起伊莉莎白的嫉妒心，才會故意用極端的方式吸引外界注意。

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