印尼一名74歲婦人近日外出後遲遲未歸，家人漏夜尋人後發現地面有詭異血跡，並沿著血跡找到婦人的遺體。由於婦人的頭部與腳踝有咬痕，附近還有一條4米長的巨蟒，當地人認定蟒蛇企圖將婦人生吞下肚，但吞到肩膀位置後又將其吐出，驚悚畫面曝光後掀起熱議。

綜合外媒報導，這起事件發生在南蘇拉威西省，74歲婦人瑪佳（Maga）14日外出務農後遲遲未歸，家人擔心她的安危，於是漏夜尋找，不料卻在附近發現詭異血跡，並在不遠處的草地上發現瑪佳的遺體，其頭部和腿部均被咬傷。

帕洛波市警方發言人蘇普里亞迪（Supriadi）透露，瑪佳疑似被一條4米巨蟒咬傷後勒斃，「她被蛇吞到肩膀的位置後，又被吐了出來」。帕洛波市巴東蘭貝區的區長阿瓦魯丁（Awaluddin）也指出，居民與死者家屬發現瑪佳的遺體後，蟒蛇就在附近，一行人憤而將巨蟒殺害。

事實上，這是該省6月以來發生的第3起類似死亡案件，7月當地一名30多歲女子外出幫孩子買藥後失蹤，結果被發現慘遭蟒蛇生吞下肚；6月一名50歲婦人遲遲未歸，隔天村民們便發現一條6公尺巨蟒出沒，且牠的身體中段明顯「撐出人形」，剖腹後證實婦人已經遇害。