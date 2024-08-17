北京故宮舊稱紫禁城，於明代永樂18年（1420年）建成，是世界現存最大、最完整的木質結構的古建築群，也是明清兩朝皇帝居住的地方，擁有600多年歷史，至今保存完整。清朝覆滅後，故宮逐漸向民眾開放，不過偌大的紫禁城，號稱有9999間半的房屋，卻只有皇帝辦公的養心殿常年陰冷潮濕，除了導致後期維修保養頻繁，甚至謠傳此處鬧鬼、陰氣不散，直到專家撬開地磚後才發現其中奧秘。

根據《搜狐網》報導，養心殿始建於明代嘉靖年間，位於內廷乾清宮西側，清代有8位皇帝先後居住在此，同時也是慈禧、慈安兩太后垂簾聽政的地方。不過此處卻常年陰冷潮濕，裡頭的木製建築也經常因為受潮而發霉腐爛，導致養心殿修繕的頻率比其他宮殿還高，坊間甚至流傳此地陰氣逼人，讓遊客不敢久待。

為了找出潮濕的原因，專家們撬開養心殿的地磚後發現，地底下竟埋了大量管道，且排列方式規律，這才驚覺是古代專門為了調節室溫而設計的管道系統，夏天時從地下引入清涼的水源消暑氣，冬天則燃燒木材產生熱氣取暖，這樣既不需要明火，又能達到保暖的效果。

不過隨著時代變遷，養心殿的秘密也被世人遺忘，那些深埋在地下的管道因為多年未被使用，裡頭的積水無法蒸發，才會導致內殿潮濕陰冷，如今終於真相大白，過往的鬧鬼傳聞也不攻自破。