美國一名26歲的情色網美艾娃（Ava Louise）常有驚人之舉，近日更自爆在父親墳墓前拍攝性愛片，自豪表示完成了一件帶有諷刺意味的美麗藝術品，消息一出震驚全網。

綜合外媒報導，行為藝術家吉利斯（Benediktas Gylys）今年5月時曾在美國紐約與愛爾蘭首都都柏林（Dublin）設置裝置藝術「The Portal」，讓兩地民眾透過圓形螢幕與直播設備即時互動。

沒想到艾娃卻跑去裝置藝術前掀衣露奶，引來路人側目狂拍，導致裝置緊急關閉，她還打趣笑說，「我只是想讓我的馬鈴薯（指胸部）看起來更國際化！」

時隔數月，艾娃近日又自爆，將父親墳墓當成性愛片的拍攝場景，消息一出引發網友抨擊，甚至有人寄出死亡威脅。對此，艾娃強調這是一場帶有諷刺意味的行為藝術，透過自己的身材，傳達女性被男性遺棄的集體感受，以及為了治癒傷口所採取的行動。