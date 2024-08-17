女星章子怡在電影《十面埋伏》中飾演失明的青樓女子，在當時迷倒不少人，不過真實的歷史上，確實有「盲妓」的存在，顧名思義就是為男性提供性服務的盲女，這類暗黑職業最早出現在明朝，受到許多達官顯貴和土豪的喜愛。

清代作家曹去晶曾在《姑妄言》裡描述明朝風光旖旎的秦淮河畔，出現一種極為怪異的現象，就是那些官二代、富二代對於「盲妓」特別情有獨鍾，甚至形成一股潮流。

事實上，這些達官顯貴、土豪之所以偏愛盲妓，背後原因很現實，《搜狐網》報導，秦淮河畔名妓不只豔冠群芳，更是技藝壓眾，只有文人雅士能讓她們心悅誠服，至於那些財大氣粗的土豪、富二代，她們根本不屑一顧。

自討沒趣的土豪和達官顯貴只好將目標鎖定在「盲妓」身上，因為她們無法辨別美醜，加上雙眼失明無從反抗，對於各種侮辱行為，只能默默承受，進而滿足了尋芳客的變態心理。

老鴇正是看準了盲妓在社會上能以生存，只能依附在青樓苟活，加上商機無限，所以便提前尋找姿色和天賦都較出色的年幼女子從小培養，等到技藝純熟後再將這些女子弄瞎，不斷壓榨她們成為富二代的玩物。