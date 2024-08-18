澳洲新南威爾斯州一處監獄，近日驚爆一名男性囚犯遭多名獄友輪流性侵，時間長達半小時，不少人都聽到牢房傳來淒厲地慘叫聲，但獄警卻忙著滑手機，對慘況視若無睹。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在8月13日，當時一名男囚大聲嚷著「我等不及了，誰要排下一個？」不久就傳來另一名男囚遭性侵的淒厲叫聲，其他牢房的囚犯就在令人不安的聲音中度過約半小時之久。

離譜的是，獄警距離事發現場只有10公尺，卻對淒厲的叫聲充耳不聞，忙著瀏覽eBay、YouTube還有運動博弈網站。新南威爾斯州警方事後證實，收到一名囚犯被多名獄友性侵的報告，受害者14日被送往醫院治療，數小時後返回監獄。

新南威爾斯州監獄管理局表示，相關區域在案發後已立即封鎖，作為犯罪現場處理，調查持續進行中；新南威爾斯州懲教署則允諾會提供受害者協助。

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