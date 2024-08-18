英國網美洛佩茲（Chloe Lopez）身材火辣，以大膽作風聞名，在Instagram上擁有超過18萬粉絲追蹤，不過近日因為在超市貨架亂塞原味內褲，徹底踢到鐵板，連鎖超市業者已經委託律師對她提出告訴。

綜合外媒報導，洛佩茲不僅身材火辣，作風也十分大膽，經常在街道、商場、加油站、餐飲店等地方，當著眾人的面脫下原味內褲後隨手亂藏，還不忘聲稱是留給下一個人的「抖內」（Donate，贊助、捐獻）。

不過這樣的惡趣味也讓洛佩茲付出代價，日前她又故技重施，在某連鎖超市亂塞內褲，還拿著貨架上的櫛瓜、茄子等長條狀蔬果做出充滿性暗示的不雅舉動。

畫面曝光後引爆網友怒火，認為她不尊重其他顧客又毫無衛生觀念，呼籲所有超市、百貨公司都應該禁止她進入。隨著輿論愈演愈烈，受害超市宣告已經委託律師，對洛佩茲提出告訴。